Las grandes marcas ponen en la mira el Naoya Inoue vs "Bam" Jesse Rodríguez

Una nueva marca de promoción del deporte ha dado luz verde para que las negociaciones para el futuro choque de estrellas Naoya Inoue vs Jesse Rodríguez se lleven a cabo, según informó el el Director de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.

Según reveló recientemente Eddie Hearn, DAZN Boxing le dio luz verde para las negociaciones, esto semanas después que de surgiera el rumor de que Netflix también estaba fuertemente interesado en el cara a cara de dos grandes estrellas libra por libra de la actualidad.

"DAZN nos ha pedido que iniciemos negociaciones para esa pelea. Están muy interesados en ella a nivel mundial, especialmente en Japón. Pero depende de cuándo se celebre", destacó el británico promotor de Matchroom Boxing, promotora bajo la que pelea "Bam".

"Si va a suceder en enero, podríamos adelantar un poco (otra pelea para Rodríguez). La preferencia de Robert García (entrenador y mánager de Rodríguez) es unificar los títulos en las 118 libras, a menos que la pelea contra Inoue se convierta en una posibilidad real.""Bam va a pelear en noviembre o diciembre. Lo más probable es que vuelva a unificar los títulos. (El campeón de peso gallo de la OMB, Christian) 'Chispa' Medina es una buena opción. Creo que sería una gran pelea", añadió.

Dos grandes nombres en la mesa, Naoya Inoue y "Bam" Jesse Rodríguez

"Bam" (24-0, 17 KOs), originario de Álamo, San Antonio, Texas vio acción por última vez el pasado mes de junio, en su estreno en la categoría de las 118 libras, en triunfo ante Antonio Vargas para hacerse con el título AMB.

Por otro lado, el pegador de Yokohama, Inoue (33-0,27 KOs) en su última salida al escenario le ganó choque de estrellas japonesas a Junto Nakatani, un combate que se llevó a cabo en el mes de mayo del presente año 2026, en defensa del campeonato indiscutible de la categoría de las 122 libras.

Dos talentos impresionantes que esperan verse las caras en el futuro, un Naoya Inoue que actualmente ocupa el puesto número 1 libra por libra de The Ring y Rodríguez, el clasificado número 4 del libra por libra, con 26 años de edad.