LaLiga: Raphinha se cae de la convocatoria del FC Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad

El delantero del FC Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', con un golpe en la pierna derecha, es "baja por precaución" en el partido de LaLiga que su equipo disputará este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta.

Por tanto, Raphinha no ha entrado en la convocatoria que ha dado el técnico del conjunto azulgrana, Hansi Flick, y a la que regresa el centrocampista Frenkie de Jong, ausente por sanción en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander.

Siguen fuera de la lista los lesionados de larga duración Andreas Christensen y Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y también el joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro', que ya ha comunicado al club su intención de dejar el Barça previo pago de su cláusula de rescisión de 6 millones de euros en este mercado de invierno.

Convocados del FC Barcelona

Los 21 convocados por Flick para el duelo liguero ante la Real Sociedad son: Joan García, Ter Stegen, Szczesny (porteros); Cubarsí, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde, Kounde, Cancelo (defensas); Pedri, De Jong, Fermín López, Casadó, Olmo, Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony Bardghji (delanteros).

FUENTE: EFE