LaLiga: Raphinha se cae de la convocatoria del FC Barcelona para enfrentar a la Real Sociedad

El delantero del FC Barcelona Raphael Dias 'Raphinha', con un golpe en la pierna derecha, es "baja por precaución" en el partido de LaLiga que su equipo disputará este domingo ante la Real Sociedad en Anoeta.
Siguen fuera de la lista los lesionados de larga duración Andreas Christensen y Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y también el joven mediapunta Pedro Fernández 'Dro', que ya ha comunicado al club su intención de dejar el Barça previo pago de su cláusula de rescisión de 6 millones de euros en este mercado de invierno.
Convocados del FC Barcelona
Los 21 convocados por Flick para el duelo liguero ante la Real Sociedad son: Joan García, Ter Stegen, Szczesny (porteros); Cubarsí, Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde, Kounde, Cancelo (defensas); Pedri, De Jong, Fermín López, Casadó, Olmo, Bernal (centrocampistas); Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony Bardghji (delanteros).
FUENTE: EFE