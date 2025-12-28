Lamine Yamal: "Ahora tengo la presión de ser un jugador importante"

Lamine Yamal, futbolista del FC Barcelona, afirmó este domingo, durante la ceremonia de los premios Globe Soccer 2025, que el año pasado "era un niño que acababa de llegar" y reconoció que ahora tiene la "presión" de un jugador importante.
"Creo que el año pasado era el niño que acababa de llegar y ahora tengo la presión de ser un jugador importante. Gracias a Dios ha salido bien", dijo.
Además, fue claro cuando fue preguntado por quién es su referencia: "Mejor no compararse con nadie. Jugadores como Cristiano han sido lo que son por no comparase con nadie y querer ser ellos mismos".
Asimismo, señaló que en su casa solo "manda" su madre y agradeció sus éxitos a su familia y amigos. "Todo lo que sean premios individuales y colectivos es un honor. Ahora a seguir trabajando para traer más", finalizó.
FUENTE: EFE