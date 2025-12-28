Béisbol Juvenil 2026: "Estamos esperando el grito de play ball", Abdiel Hernández de Chiriquí

El pelotero chiricano Abdiel Hernández afina sus últimos detalles con su novena, previo al arranque del Béisbol Juvenil 2026 , en donde tienen en la mira el título.

Hernández, quien se destacó con el madero en una novena de Chiriquí que sorprendió y se terminó metiendo en la final quiere "intentar lo que no se pudo la temporada pasada".

Chiriquí con la mira puesta en el título del Béisbol Juvenil 2026

"Estamos esperando el grito de play ball, vamos a esforzarnos al 100 porciento, a intentar lo que no se pudo la temporada pasada", mencionó una de las piezas claves a la ofensiva por Chiriquí.

"No pudimos completar la misión, este año venimos con más experiencia, que creo que fue lo que nos faltó un poquito, pero con la ayuda de Dios se nos va a dar", añadió.

"Estamos trabajando todavía en algunas fallas en el bateo, pero paso a paso y vamos a intentar hacer mejor trabajo que el año pasado. Este año tenemos un poquito más de fuerte en el pitcheo y compañeros que nos respaldan en los turnos también, bateamos a la hora oportuna, que es lo que se necesita para ganar juegos y campeonatos", destacó

"A la fanaticada los esperamos en el estadio, que confíen en nosotros, que Dios primero podemos quedar campeones con el favor de Dios, un abrazo muy grande a la afición chiricana", finalizó.