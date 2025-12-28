BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  28 de diciembre de 2025 - 16:29

Béisbol Juvenil 2026: "Vamos a buscar ese campeonato", Alexis Quintero

La novena de Chiriquí está en el cierre de la preparación para lo que será el inicio del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

"La preparación ha sido muy buena, llevamos casi más de tres meses aquí entrenando fuertes y nos estamos entrenando física y mentalmente para buscar este campeonato", expresó Alexis Quintero.

El receptor añadió: "Tenemos una preparación muy buena, hay chicos nuevos, un equipo muy joven, pero la verdad de mente fresca y muy buena preparación".

"Tengo que dar el ejemplo porque soy el refuerzo y hay que venir a dar el ejemplo y demostrar la calidad que tenemos", dijo el refuerzo.

Como clave en la posición en el cuadro dijo: "Tienes que llevar el juego, tienes que ser la voz de mando como se dice, hay que dar un buen ejemplo y animar a los chicos".

"Crean en nosotros que vamos a hacer el trabajo que es y vamos a buscar ese campeonato", fue el mensaje que envió a los fanáticos.

La novena chiricana inicia el torneo visitando a Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera.

