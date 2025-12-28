Béisbol Juvenil 2026: "Vamos a buscar ese campeonato", Alexis Quintero

La novena de Chiriquí está en el cierre de la preparación para lo que será el inicio del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026 .

"La preparación ha sido muy buena, llevamos casi más de tres meses aquí entrenando fuertes y nos estamos entrenando física y mentalmente para buscar este campeonato", expresó Alexis Quintero.

El receptor añadió: "Tenemos una preparación muy buena, hay chicos nuevos, un equipo muy joven, pero la verdad de mente fresca y muy buena preparación".

"Tengo que dar el ejemplo porque soy el refuerzo y hay que venir a dar el ejemplo y demostrar la calidad que tenemos", dijo el refuerzo.

Como clave en la posición en el cuadro dijo: "Tienes que llevar el juego, tienes que ser la voz de mando como se dice, hay que dar un buen ejemplo y animar a los chicos".

"Crean en nosotros que vamos a hacer el trabajo que es y vamos a buscar ese campeonato", fue el mensaje que envió a los fanáticos.

La novena chiricana inicia el torneo visitando a Veraguas en el Estadio Omar Torrijos Herrera.