Joan Laporta: "Tenemos los mismos partidos que la temporada pasada con 11 puntos más"

Joan Laporta , presidente del FC Barcelona, aseguró este domingo, durante los premios que otorgó LaLiga en Dubái a los mejores de la temporada 2024/25, que "los resultados cantan" este curso, en el que, recordó, su equipo tiene once puntos más que el anterior, cuando ganó el campeonato.

Laporta asistió a los galardones que otorgó la institución presidida por Javier Tebas durante la gala de los Globe Soccer Awards 2025 y recogió varios de los premios que recibió su equipo: mejor club, mejor jugador sub-23 (Lamine Yamal), mejor jugador (Raphinha) y mejor entrenador (Hansi Flick).

"Doy las gracias por el reconocimiento que estamos teniendo en esta ceremonia. Hablando de la temporada me gustaría decir que muy competitiva, como siempre competimos contra nuestro eterno rival", dijo. "La temporada pasada hacíamos muy bien el fuera de juego, los resultados cantan, tenemos los mismos partidos que la temporada pasada con 11 puntos más", agregó.

Además, afirmó quedarse con los momentos complicados en los que su equipo "siempre" dio "la cara" y rememoró que en el mes de noviembre el Barcelona pasó un bache que Lamine Yamal, Raphinga, Pedri y compañía, con la ayuda de Flick, "superaron".

Recuerda al Real Madrid

"Ganamos por quinta vez al Real Madrid y demostraron que el compromiso con el club es enorme", apuntó.

Además, señaló que hacer un estadio nuevo y volver a casa "es un sueño colectivo" y afirmó que el campo del Barcelona empuja a los jugadores "si conviene hacerlo mejor".

Después, Laporta también recibió el premio Globe Soccer al mejor club femenino de 2025 e indicó que es un privilegio ser presidente de su club y se mostró orgulloso del trofeo: "aunque me ha sorprendido, porque el Arsenal ha ganado la Liga de Campeones. Creo que se premia la referencia, que es el Barcelona".

