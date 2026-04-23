FUTBOL Fútbol Internacional -  23 de abril de 2026 - 09:54

Lamine Yamal: "Duele más de lo que puedo explicar"

El atacante del FC Barcelona Lamine Yamal brinda sus primeras palabras luego de confirmarse su lesión de bíceps femoral.

Lamine Yamal jugador del FC Barcelona

Lamine Yamal jugador del FC Barcelona

FOTO: . EFE/Juanjo Martín

El extremo del club catalán Lamine Yamal que habría salido lesionado cuando se disputaba su partido entre FC Barcelona vs RC Celta de Vigo dio sus primeras declaraciones por su cuenta de Instagram.

Un Lamine Yamal muy tocado

Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puede explicar”, así lo describe el español en sus primeras líneas quien se perderá toda la temporada con el club.

Yamal se suma a las bajas importantes del equipo junto con Raphina pero, deja un claro mensaje a la plantilla “Creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido” añadió.

Por último, el habilidoso extremo también manifestó “Volveré más fuerte, con más ganas de nunca, y la próxima será mejor”.

El FC Barcelona confirma que su participación en el Mundial 2026 no estaría en riesgo.

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