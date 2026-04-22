Lamine Yamal se lesiona en partido afectado por emergencia médica en la grada

El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta de Vigo, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.
Situación médica en las gradas durante el FC Barcelona vs Celta de Vigo
El partido entre el Barcelona y el Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha interrumpido en el minuto 42 por una incidencia médica de una aficionado en la grada del Spotify Camp Nou.
FUENTE: EFE