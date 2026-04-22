LALIGA Fútbol Internacional -  22 de abril de 2026 - 15:43

Lamine Yamal se lesiona en partido afectado por emergencia médica en la grada

Lamine Yamal se lesionó y se interrumpió el FC Barcelona-Celta por una incidencia médica en la grada del Camp Nou

Lamine Yamal se lesiona en partido afectado por emergencia médica en la grada

Lamine Yamal se lesiona en partido afectado por emergencia médica en la grada

FOTO: EFE/Enric Fontcuberta

El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta de Vigo, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji. Sin embargo, el partido no se ha reanudado tras esta acción, debido a una emergencia médica en la grada, tal y como determina el protocolo de la LaLiga.

Situación médica en las gradas durante el FC Barcelona vs Celta de Vigo

El partido entre el Barcelona y el Celta de la jornada 33 de LaLiga EA Sports se ha interrumpido en el minuto 42 por una incidencia médica de una aficionado en la grada del Spotify Camp Nou.

FUENTE: EFE

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