Lamine Yamal se lesiona en partido afectado por emergencia médica en la grada FOTO: EFE/Enric Fontcuberta

El delantero barcelonista Lamine Yamal anotó el 1-0 en el minuto 40 ante el Celta de Vigo, tras un anotar un penalti que él mismo había forzado y posteriormente se retiró con un problema en el isquiotibial de la pierna izquierda.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu y se tiró al suelo. Fue sustituido por Roony Bardghji. Sin embargo, el partido no se ha reanudado tras esta acción, debido a una emergencia médica en la grada, tal y como determina el protocolo de la LaLiga.

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