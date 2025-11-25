Lamine Yamal: "Siento que estoy volviendo a ser yo mismo"

El jugador del FC Barcelona Lamine Yamal , aquejado de una pubalgia que ha lastrado su rendimiento las últimas semanas, ha asegurado haber recuperado su mejor versión horas antes de que su equipo se enfrente al Chelsea en la Champions League.

"Siento que estoy volviendo a ser yo mismo, renovado, recargado, reenfocado, sin nada que me impida ser quien soy", reza la voz en 'off' que puede escucharse en un vídeo motivador que ha publicado este martes en sus redes sociales.

El documento gráfico recoge los mejores momentos de Lamine Yamal con la camiseta azulgrana, el último de ellos el de su compañero Ferran Torres limpiando la bota del '10' en la celebración de un gol del punta valenciano ante el Athletic Club tras recibir gran asistencia suya.

Toda un declaración de intenciones de Lamine Yamal el día en el que el Barça se juega en Stamford Bridge dar una paso de gigante para colocarse en el 'top-8' de la fase liga de la máxima competición continental.

FUENTE: EFE