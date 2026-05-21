FÚTBOL Fútbol Internacional -  21 de mayo de 2026 - 16:45

Cristiano Ronaldo Jr anotó doblete con Portugal sub-16

La selección de Portugal U16 le ganó 3-0 a Grecia en un torneo en el país luso y Cristiano Ronaldo Jr marcó doblete.

Cristiano Ronaldo Jr anotó doblete con Portugal sub-16

Cristiano Ronaldo Jr anotó doblete con Portugal sub-16

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Cristiano Ronaldo Jr, el hijo mayor de Cristiano, brilló este jueves con la selección sub-16 de Portugal al anotar un doblete en la victoria por 3-0 contra Grecia en un torneo que se disputa en el norte del país luso.

Cristiano dos Santos -tal como figura en la convocatoria- abrió el marcador de cabeza en el minuto 5 y en el 52 aprovechó un error del portero griego para marcar el segundo, mientras que el canterano del Benfica Gonçalo Silva hizo el 3-0 definitivo cerca del final.

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Cristiano Ronaldo Jr anota dos goles

El partido se disputó en el marco del Torneo de Desarrollo Sub-16 de la UEFA que se organiza estos días en Bragança, en el norte de Portugal, y en el que también participan Italia y la República Checa.

Es la tercera vez que 'Cristianinho' -como es conocido en Portugal- es convocado con la selección sub-16 lusa, con la que ya ha ganado dos trofeos, el Torneo Internacional del Algarve del pasado febrero y la Copa de las Federaciones, organizada el pasado octubre en Turquía.

El extremo de 15 años juega actualmente en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el equipo de su padre, y anteriormente pasó por las canteras del Juventus y del Manchester United.

FUENTE: EFE

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