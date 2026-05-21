Cristiano Ronaldo Jr anotó doblete con Portugal sub-16

Cristiano Ronaldo Jr, el hijo mayor de Cristiano, brilló este jueves con la selección sub-16 de Portugal al anotar un doblete en la victoria por 3-0 contra Grecia en un torneo que se disputa en el norte del país luso.
Cristiano Ronaldo Jr anota dos goles
El partido se disputó en el marco del Torneo de Desarrollo Sub-16 de la UEFA que se organiza estos días en Bragança, en el norte de Portugal, y en el que también participan Italia y la República Checa.
Es la tercera vez que 'Cristianinho' -como es conocido en Portugal- es convocado con la selección sub-16 lusa, con la que ya ha ganado dos trofeos, el Torneo Internacional del Algarve del pasado febrero y la Copa de las Federaciones, organizada el pasado octubre en Turquía.
El extremo de 15 años juega actualmente en las categorías inferiores del Al Nassr saudí, el equipo de su padre, y anteriormente pasó por las canteras del Juventus y del Manchester United.
FUENTE: EFE