LALIGA Fútbol Internacional -  23 de octubre de 2025 - 18:57

Lamine Yamal y la comparación de Porcinos FC con el Real Madrid: "Roban, se quejan"

El jugador Lamine Yamal no se mordió la lengua y calentó El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona en LaLiga.

Lamine Yamal, habilidoso extremo del FC Barcelona, no se guardó nada y en el Chup Chup Kings, el debate más picante de la Kings League, calentó El Clásico del domingo frente al Real Madrid, diciendo que los merengues "Roban y se quejan".

La repuesta de chico de 18 años se dio porque se le preguntó si el Porcinos FC (equipo de Ibai Llanos) robaba en la Kings League.

¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", fue la pregunta que le soltaron a Lamine, a la cual respondió: "Sí, roban, se quejan y hacen cosas".

La Capital CF (equipo de Lamine Yamal) y Porcinos FC (equipo de Ibai) se verán las caras este 24 de octubre en la Kings League.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs FC Barcelona

  • Fecha: Domingo, 26 de octubre
  • Hora: 10:15 A.M.
  • Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
  • Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com

