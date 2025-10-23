Lamine Yamal y la comparación de Porcinos FC con el Real Madrid: "Roban, se quejan"

Lamine Yamal, habilidoso extremo del FC Barcelona, no se guardó nada y en el Chup Chup Kings, el debate más picante de la Kings League, calentó El Clásico del domingo frente al Real Madrid, diciendo que los merengues "Roban y se quejan".
¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", fue la pregunta que le soltaron a Lamine, a la cual respondió: "Sí, roban, se quejan y hacen cosas".
La Capital CF (equipo de Lamine Yamal) y Porcinos FC (equipo de Ibai) se verán las caras este 24 de octubre en la Kings League.
Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs FC Barcelona
- Fecha: Domingo, 26 de octubre
- Hora: 10:15 A.M.
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com