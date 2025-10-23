Lamine Yamal y la comparación de Porcinos FC con el Real Madrid: "Roban, se quejan"

Lamine Yamal , habilidoso extremo del FC Barcelona , no se guardó nada y en el Chup Chup Kings, el debate más picante de la Kings League , calentó El Clásico del domingo frente al Real Madrid, diciendo que los merengues "Roban y se quejan".

La repuesta de chico de 18 años se dio porque se le preguntó si el Porcinos FC (equipo de Ibai Llanos) robaba en la Kings League.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Para ti Porcinos es el Madrid, no?", fue la pregunta que le soltaron a Lamine, a la cual respondió: "Sí, roban, se quejan y hacen cosas".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Reycholosimeone/status/1981476428714807754&partner=&hide_thread=false Don Lamine Yamal Nasraoui Ebana pic.twitter.com/Wgou7HgMOZ — REY CHOLO (@Reycholosimeone) October 23, 2025

La Capital CF (equipo de Lamine Yamal) y Porcinos FC (equipo de Ibai) se verán las caras este 24 de octubre en la Kings League.

Fecha, hora y dónde seguir Real Madrid vs FC Barcelona