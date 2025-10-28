LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  28 de octubre de 2025 - 07:20

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 14 del Clausura 2025

Conoce a continuación la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.

RESULTADOS DE LA J14 DEL CLAUSURA 2025 LPF

  • San Francisco 1 - 0 Herrera FC
  • Sporting San Miguelito 0 - 0 Árabe Unido
  • Plaza Amador 0 - 1 Alianza FC
  • Atlético Nacional 2 - 0 CD Universitario
  • CAI 3 - 0 Veraguas United
  • UMECIT 3 - 2 Tauro FC

TABLA DE POSICIONES TRAS LA J14 DEL CLAUSURA 2025 LPF

Conferencia Este

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. Plaza Amador / 14 / 32
  2. Alianza FC / 14 / 25
  3. UMECIT / 14 / 23
  4. Sporting SM / 14 / 21
  5. Árabe Unido / 14 / 18
  6. Tauro FC / 14 / 13

Conferencia Oeste

Posición / Equipos / Partidos / Puntos

  1. San Francisco FC / 14 / 21
  2. CAI / 14 / 19
  3. CD Universitario / 14 / 18
  4. Veraguas United / 14 / 15
  5. Atlético Nacional / 14 / 14
  6. Herrera FC / 14 / 6
