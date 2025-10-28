LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 14 del Clausura 2025

La jornada 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) culminó y los distintos movimientos en la tabla de posiciones se siguen dando.
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- Plaza Amador / 14 / 32
- Alianza FC / 14 / 25
- UMECIT / 14 / 23
- Sporting SM / 14 / 21
- Árabe Unido / 14 / 18
- Tauro FC / 14 / 13
Conferencia Oeste
Posición / Equipos / Partidos / Puntos
- San Francisco FC / 14 / 21
- CAI / 14 / 19
- CD Universitario / 14 / 18
- Veraguas United / 14 / 15
- Atlético Nacional / 14 / 14
- Herrera FC / 14 / 6