LaLiga: ¿Quiénes son los máximos goleadores tras la jornada 10?

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera el campeonato de goleo en LaLiga con 11 goles, cinco más que sus más cercanos perseguidores Julián Álvarez y Etta Eyong que suman 6.

El más reciente tanto del francés llevó en el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona que sirvió para abrir el marcador en el que sería el triunfo de los merengues 2-1.