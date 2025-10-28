LaLiga: ¿Quiénes son los máximos goleadores tras la jornada 10?

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera el campeonato de goleo en LaLiga con 11 goles, cinco más que sus más cercanos perseguidores Julián Álvarez y Etta Eyong que suman 6.
La campaña pasada registró 31 goles en 34 partidos (27 pie derecho, 4 de zurda, 9 penaltis lanzados, 1 falta directa).
Líderes del "Pichichi" de LaLiga
Nombre - Goles
- Kylian Mbappé - 11
- Julián Álvarez - 6
- Karl Edouard Blaise Etta Eyong - 6
- Vedat Muriqi - 5
- Vinícius Jr. - 5
- Tajon Buchanan - 4
- Jorge De Frutos - 4
- Ferrán Torren - 4
- Iván Romero - 4
- Mikel Oyarzabal - 4
- Pere Milla - 4
- Borja Iglesias - 4
- André Silva - 4
- Cucho Hernández - 4
- Ante Budimir - 4
- Robert Lewandowski - 4