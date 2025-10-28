LaLiga Fútbol Internacional -  28 de octubre de 2025 - 09:14

LaLiga: ¿Quiénes son los máximos goleadores tras la jornada 10?

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera el campeonato de goleadores en LaLiga con 11 goles.

Kylian Mbappé lidera el Pichichi de LaLiga

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé lidera el campeonato de goleo en LaLiga con 11 goles, cinco más que sus más cercanos perseguidores Julián Álvarez y Etta Eyong que suman 6.

El más reciente tanto del francés llevó en el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona que sirvió para abrir el marcador en el que sería el triunfo de los merengues 2-1.

La campaña pasada registró 31 goles en 34 partidos (27 pie derecho, 4 de zurda, 9 penaltis lanzados, 1 falta directa).

Líderes del "Pichichi" de LaLiga

Nombre - Goles

  • Kylian Mbappé - 11
  • Julián Álvarez - 6
  • Karl Edouard Blaise Etta Eyong - 6
  • Vedat Muriqi - 5
  • Vinícius Jr. - 5
  • Tajon Buchanan - 4
  • Jorge De Frutos - 4
  • Ferrán Torren - 4
  • Iván Romero - 4
  • Mikel Oyarzabal - 4
  • Pere Milla - 4
  • Borja Iglesias - 4
  • André Silva - 4
  • Cucho Hernández - 4
  • Ante Budimir - 4
  • Robert Lewandowski - 4
