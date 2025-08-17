Levante vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

El FC Barcelona inició su defensa de su título en LaLiga con una victoria ante el Mallorca con un nueva gran actuación de Lamine Yamal, que esta temporada se estrena con el dorsal diez.

Raphinha fue el encargado de marcar el primer tanto tras una asistencia de Yamal, luego Ferran Torres anotó el segundo, un tanto que generó polémicas por la caída de un jugador del Mallorca. Sobre el final del partido y con dos hombres más, Lamine Yamal anotó el tercer tanto definitivo con una jugada característica de él, arrancada desde la derecha, recorte hacia adentro dejando rivales atrás, para definir a la derecha del portero.