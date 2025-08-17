Levante vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir EN VIVO la J2 de LaLiga

El FC Barcelona inició su defensa de su título en LaLiga con una victoria ante el Mallorca con un nueva gran actuación de Lamine Yamal, que esta temporada se estrena con el dorsal diez.
Mientras tanto el Levante cayó ante Alavés, partido marcado por la presencia del juvenil panameño Martin Krug en la convocatoria luego de los problemas del club granota para inscribir jugadores.
Fecha, hora y dónde seguir Levante vs FC Barcelona
Fecha: Sábado 23 de agosto
Hora: 2:30 P.M.
Lugar: Estadio Ciutat de València
Dónde seguir: A través de las redes sociales de Deportes RPC