UEFA Nations League: Partidos para hoy jueves 24 de septiembre

La UEFA Nations League 2026-27 comienza este jueves 24 de septiembre con una jornada cargada de actividad, que incluye ocho partidos correspondientes a las Ligas A, B y D.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre Países Bajos y Alemania , mientras que Portugal, vigente campeón de la competición, recibirá a Gales. La programación oficial de UEFA confirma los ocho encuentros de este jueves.

Encuentros para hoy en la UEFA Nations League

Andorra vs. Malta - Liga D, Grupo 1 - en Estadi de la FAF, Encamp a las 11:00 A.M.

Países Bajos vs. Alemania - Liga A, Grupo 2 - en Johan Cruijff ArenA, Ámsterdam a las 1:45 P.M.

Serbia vs. Grecia - Liga A, Grupo 2 - en Stadion Rajko Miti, Belgrado a las 1:45 P.M.

Noruega vs. Dinamarca - Liga A, Grupo 4 - en Ullevaal Stadion, Oslo a las 1:45 P.M.

Portugal vs. Gales - Liga A, Grupo 4 - en Estádio José Alvalade, Lisboa a las 1:45 P.M.

Austria vs. Israel - Liga B, Grupo 3 - en Ernst-Happel-Stadion, Viena a las 1:45 P.M.

Kosovo vs. República de Irlanda - Liga B, Grupo 3 - en Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina a las 1:45 P.M.

Liechtenstein vs. Lituania - Liga D, Grupo 2 - en Rheinpark Stadion, Vaduz a las 1:45 P.M.

Los partidos más atractivos de la Nations League

Países Bajos vs. Alemania sobresale como uno de los grandes encuentros de la primera jornada de la Liga A. Será además el debut de Xavi Hernández al frente de la selección neerlandesa en esta competición, mientras que Alemania afronta una nueva etapa con Jürgen Klopp como seleccionador.

También destaca el estreno de Portugal, vigente campeón de la Nations League, que recibirá a Gales en Lisboa. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, forma parte de la convocatoria del nuevo técnico portugués, Jorge Jesus.

Por su parte, Noruega y Dinamarca se enfrentarán en el Ullevaal Stadion de Oslo, mientras que Serbia y Grecia protagonizarán otro duelo de la Liga A en Belgrado.