El AC Milan venció al Udinese con doblete de Christian Pulisic

El conjunto del AC Milan (2º) hiló una tercera victoria consecutiva (0-3 ante Udinese) con un doblete del extremo estadounidense Christian Pulisic en la cuarta fecha de la Serie A .

Privado de su arquero francés Mike Maignan, lesionado en el gemelo, y de su entrenador Massimiliano Allegri, suspendido, el AC Milan no tembló en la cancha de Udinese.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los goles del AC Milan vs Udinese

El delantero estadounidense Pulisic, oportunista en el área, puso en ventaja a su equipo en el minuto 39.

A la vuelta de vestuarios (46), el internacional francés Youssouf Fofana dobló la renta antes de que Pulisic terminase de sentenciar en Údine (53).

El tropiezo en la primera fecha en casa ante el recién ascendido Cremonese parece lejano. Los 'Rossoneri' son terceros con nueve puntos y pisan los talones a la Juve.

Y Pulisic lidera con 3 dianas la clasificación de goleadores igualado con Marcus Thuram, del Inter.

FUENTE: AFP