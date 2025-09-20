LPF: El CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9

LPF: CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9 FOTO: LPF

El conjunto del CD Universitario igualó de local 0-0 ante el Alianza FC en el choque correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFpanama/status/1969571815644131737&partner=&hide_thread=false ¡EMPATE EN PENONOMÉ!@cdupanama 0-0 @alianzafc#NuestroFútbol #LPFTigo pic.twitter.com/AhiGfHh0H3 — LPF TIGO (@LPFpanama) September 21, 2025 Con este empate, los "Pericos" siguen momentáneamente en la segunda posición de la Conferencia Este con 13 puntos y la "U" tercero en la Conferencia Oeste con 13 unidades.

