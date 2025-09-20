LPF Liga Panameña de Fútbol LPF -  20 de septiembre de 2025 - 20:22

LPF: El CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9

El conjunto del Alianza FC se enfrentó al CD Universitario en la jornada 9 del Clausura 2025 de la LPF TIGO.

LPF: CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9

LPF: CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9

FOTO: LPF

El conjunto del CD Universitario igualó de local 0-0 ante el Alianza FC en el choque correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LPFpanama/status/1969571815644131737&partner=&hide_thread=false

Con este empate, los "Pericos" siguen momentáneamente en la segunda posición de la Conferencia Este con 13 puntos y la "U" tercero en la Conferencia Oeste con 13 unidades.

¿Cuándo vuelven a jugar Alianza FC y CD Universitario en la LPF?

Los verdolagas volverán a jugar el próximo sábado 27 de septiembre ante el Herrera FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, mientras que los universitarios chocarán ante el Sporting San Miguelito en el Estadio Los Andes, el domingo 28 de septiembre.

En esta nota:
Seguir leyendo

LPF: Partidos para la jornada 9 del Clausura 2025

LPF: Tabla de goleadores tras la jornada 8 del Clausura 2025

LPF: Tabla de posiciones tras la jornada 8 del Clausura 2025

Recomendadas

Últimas noticias