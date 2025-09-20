LPF: El CD Universitario igualó con Alianza FC en la jornada 9

El conjunto del CD Universitario igualó de local 0-0 ante el Alianza FC en el choque correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO).
¿Cuándo vuelven a jugar Alianza FC y CD Universitario en la LPF?
Los verdolagas volverán a jugar el próximo sábado 27 de septiembre ante el Herrera FC en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, mientras que los universitarios chocarán ante el Sporting San Miguelito en el Estadio Los Andes, el domingo 28 de septiembre.