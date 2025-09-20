La Juventus empata ante el Hellas Verona en la J4

La Juventus de Turín se dejó sus primeros puntos en la Serie A al empatar en la cancha del Hellas Verona (1-1), este sábado en la cuarta fecha del campeonato italiano.

La Juve es líder en solitario con diez unidades, pero el vigente campeón Nápoles (2º, 9 puntos) puede tomar las riendas en caso de vencer el lunes en el estadio Diego Maradona al recién ascendido Pisa.

La Juventus iguala con el Hellas Verona en la jornada 4

Una semana después de haber dado un golpe sobre la mesa ante el Inter de Milán (4-3) y cuatro días después de su increíble empate en el tiempo añadido contra el Borussia Dortmund en Liga de Campeones (4-4), la 'Vecchia Signora' inició el partido con buen tono y un gol en el minuto 19 de disparo lejano del portugués Francisco Conceiçao.

Pero el equipo dirigido por Igor Tudor bajó el ritmo y los locales igualaron justo antes de la pausa (44) con un penal convertido por el nigeriano Gift Orban.

En el segundo tiempo, el Hellas pasó de dominado a dominador y vio cómo Suat Serdar marcaba de cabeza un segundo gol (67) que sería invalidado por el VAR por fuera de juego.

Este sábado en el último turno, el AC Milan (6º, 6 puntos) desafía al Udinese (4º, 7 puntos) en Údine.