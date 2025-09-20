Cristian Martínez anotó en la derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona en Israel

El mediocampista panameño Cristian Martínez marcó en la derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 1-2 ante el Beitar Jerusalén en la Liga Premier de Israel.

La anotación del seleccionado nacional llegó al minuto 55' desde el punto penal para descontar por su club, que perdía tras las anotaciones de Adi Yona y Omer Atzili en el Estadio Teddy Kollek.

Esta es el primer gol que anota Martínez en cuatro encuentros de la Ligat ha'Al y llega en un momento importante, ya que tiene dos compromisos importantes en las Eliminatorias CONCACAF con la Selección de Panamá (El Salvador y Surinam).

¿Cuándo es el próximo duelo de Cristian Martínez en Israel?

El "Fulo" de 28 años y su club volverán a jugar el próximo sábado 27 de septiembre frente al Ashdod en el Netanya Municipal Stadium (11:45 am).