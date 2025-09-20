Cristian Martínez anotó en la derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona en Israel

El mediocampista panameño Cristian Martínez marcó en la derrota del Hapoel Ironi Kiryat Shmona 1-2 ante el Beitar Jerusalén en la Liga Premier de Israel.
Esta es el primer gol que anota Martínez en cuatro encuentros de la Ligat ha'Al y llega en un momento importante, ya que tiene dos compromisos importantes en las Eliminatorias CONCACAF con la Selección de Panamá (El Salvador y Surinam).
¿Cuándo es el próximo duelo de Cristian Martínez en Israel?
El "Fulo" de 28 años y su club volverán a jugar el próximo sábado 27 de septiembre frente al Ashdod en el Netanya Municipal Stadium (11:45 am).