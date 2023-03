Lionel Messi es homenajeado por AFA

"Bienvenidos a la casa del campeón del mundo. Bienvenidos a la casa de todas nuestras Selecciones, la casa que le dio identidad al fútbol argentino en todo el mundo. Hoy es un día muy especial para nuestra casa, creo que uno de los más importantes en cuanto a gestión", dijo en el discurso Claudio Tapia, para luego introducir tan relevante decisión: "En el año 2017 nos tocó empezar a refundar el fútbol argentino, y dentro de lo que nos tocó refundar estaba la gestión edilicia, y nos encontramos con este edificio que no estaba cerrado, con proyectos inconclusos. Hoy sabemos para qué sirve, empezamos con el cerramiento interno, estructuras externas..., sin dudas se va a convertir en la nueva casa de nuestras Selecciones".

Declaraciones de Messi

"Muchas gracias a todos por estar acá. Estoy agradecido con 'Chiqui' por este reconocimiento, es muy importante para mí. Hace 20 años que vengo a este predio y desde que entré sentí una energía muy especial. Hasta el día de hoy, cada vez que entro, siento una energía muy particular en este predio. He pasado momento duros, pero hasta en esos momentos entrar acá era olvidarme de todo, era llegar y sentir felicidad por estar en este lugar, lo mismo que sigo sintiendo. Me siento muy feliz de que después de tanto tiempo esto vaya a llevar mi nombre. Soy de las personas que piensan que los homenajes se tienen que hacer en vida, y creo que este es un reconocimiento muy especial por todo lo que significa este predio, por la cantidad de jugadores y jugadoras que pasan. Pasar por acá y saber que llevará mi nombre es algo muy lindo".