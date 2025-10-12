Lionel Messi firmó un doblete en victoria sobre Atlanta United

Con dos goles de Lionel Messi , uno de ellos de gran factura, Inter Miami venció 4-0 a Atlanta United el sábado en un partido pendiente de la MLS en que el club floridano rindió tributo al lateral español Jordi Alba, quien se retirará al final de temporada.

En otro juego previo a la última jornada de la fase regular, que se disputará el próximo sábado, el alemán Thomas Müller comandó al Vancouver Whitecaps a la punta de la Conferencia Oeste al anotar un gol agónico en su visita al Orlando City (2-1).

El astro argentino de 38 años cerró con una gran actuación una semana llena de incertidumbre, luego de que se hubiera entrenado varios días con la selección argentina pero se ausentara en el amistoso internacional del viernes ante Venezuela (triunfo albiceleste 1-0) en Miami.

El Diez fue baja de último minuto con los campeones del mundo pero fue titular con Las Garzas, que con el triunfo llegaron a 62 puntos, los mismos que FC Cincinnati.

Los naranja y azul, sin embargo, son segundos en la clasificación de la Conferencia Este por mayor cantidad de triunfos, el primer ítem de desempate en la liga norteamericana. Philadelphia Union lidera la zona con 66 unidades.

¿Lionel Messi regresa a Argentina?

El capitán del cuadro rosa, ya clasificado a playoffs, firmó sus anotaciones 25 y 26 de la campaña, que lo situaron líder en solitario de la tabla de artilleros, con dos dianas más que su rival por la bota de oro, el franco-gabonés Denis Bouanga, de Los Angeles FC.

La estrella albiceleste dio un recital frente a algunos de sus compañeros de la selección argentina que asistieron al Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida, para observar el encuentro.

Argentina jugará el martes otro amistoso en Florida, contra Puerto Rico, sin que esté clara la presencia de su máxima figura.

"Ayer antes del partido hablé con (el seleccionador argentino, Lionel) Scaloni y me dijo que no lo iba a utilizar, lo iba a desafectar", dijo el DT del Inter, Javier Mascherano, sin confirmar si el astro regresará en las próximas horas a su combinado nacional.

FUENTE: AFP