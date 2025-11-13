Lionel Messi recibe camiseta del Elche en el estadio Martínez Valero

El capitán de la selección de Argentina y actual jugador del Inter Miami Lionel Messi posó este jueves con una camiseta del Elche CF con el número 10 a la espalda y su nombre tras el entrenamiento que la vigente campeona del mundo realizó en el estadio Martínez Valero.

El propietario del Elche, el también argentino Christian Bragarnik, agente de jugadores, fue quien le entregó la camiseta. Ambos mantienen una buena relación desde hace algunos años y el empresario dijo que es el mejor jugador del mundo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elchecf/status/1988945410220847377&partner=&hide_thread=false La reacción de Messi al ver su camiseta del Elche CF pic.twitter.com/DyyAfjlFqZ — Elche Club de Fútbol (@elchecf) November 13, 2025

Una vez finalizada la sesión, también se fotografió con el jugador para recordar la visita del argentino a Elche el entrenador del equipo ilicitano, Eder Sarabia, quien conoció con Messi durante su etapa como segundo entrenador de Quique Setién en el Barcelona, en el curso 2019-20.

También varios componentes de la plantilla del Elche aprovecharon la vista de Argentina a Elche para fotografiarse con varios de los componentes de la selección, especialmente con el propio Messi, quien se ha dado un baño de multitudes durante su estancia en la provincia de Alicante.

Argentina lleva desde el lunes concentrada en la localidad de Algorfa para preparar el amistoso que disputará este viernes en Angola.

FUENTE: EFE