El Alianza FC elimina al CD Universitario y avanza a semifinales del Clausura 2025 LPF

El Alianza FC venció 3-2 al CD Universitario en la ronda de los penales, luego de empatar 2-2 en 120 minutos para conseguir su boleto a la semifinal del Torneo Clausura 2025 de la LPF Tigo en el Complejo Deportivo Los Andes.

Los verdolagas anotaron al minuto 8' para tomar una ventaja importante en Los Andes con anotación de Alvarado, pero los de la U respondieron al 27' con un gol de Edwards.

El partido en 90 minutos culminó con un empate 1-1 y se fueron a disputar los tiempos extras donde Reyniel Perdomo le devolví la ventaja al Alianza FC al 95' y el empate llegó cuatro minutos después nuevamente con Edwards.

Alianza FC pasa a semifinales con Jair Palacios

En los penales ocurrió de todo, los equipos fallaron los cuatro primeros disparos, fue Alianza FC quién pudo anotar en su tercera oportunidad y no volvieron a fallar, mientras que la U si desperdició uno más y le costó la clasificación.

El Alianza FC se tiene que preparar para este domingo cuando enfrente en la semifinal de ida al San Francisco FC, quién fue líder en la conferencia oeste y clasificó de forma directa.

En la otra llave se encuentra el Plaza Amador y el CAI que eliminó a Sporting en 120 minutos en los playoffs.