Lionel Messi renovará contrato con Inter Miami y será el último como futbolista profesional

Según medios internacionales Lionel Messi renovará contrato con el Inter Miami y este será el último como jugador profesional.

El jugador argentino Lionel Messi renovará su contrato con el Inter Miami, según varias fuentes y este sería el último que firmará como futbolista profesional, según varios medios internacionales.

Según Miami Herld y Kauf Sports hablan que el último objetivo de Lionel Messi es prepararse para el título en el próximo Mundial 2026 y retirarse por todo lo alto de la albiceleste.

Lionel Messi y el final de su carrera

Aunque no hablan de los años de renovación, al parecer serían los suficientes para su retiro en este club.

Messi suma 62 goles, 29 asistencias y 2 títulos en 75 partidos disputados desde su llegada al Inter Miami y hasta el momento de la redacción de esta nota. El argentino además, es el máximo goleador histórico de la institución.

