"Fueron dos años donde yo no era feliz", Lionel Messi sobre su estadía en París

"Fueron dos años donde yo no era feliz, yo no disfrutaba y eso afectaba mi vida familiar, en donde me perdí muchas cosas, con mis hijos, yo en Barcelona los llevaba, los iba a buscar, yo acá lo hice mucho menos que en Barcelona. El compartir actividades con ellos y un poco de mi cesión pasa por ahí también, el volver a reencontrarme", mencionó Lionel Messi.

"Gracias a Dios tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora pienso más allá de lo deportivo, que tambien me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar y el bienestar mío", destacó.

La estrella Argentina se unirá al club de la MLS la próxima temporada, para iniciar una nueva aventura en el fútbol.