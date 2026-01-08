Liverpool y el Arsenal igualaron sin goles en la Premier League

Ejercicio de conformismo del Arsenal de Mikel Arteta. Consciente de los pinchazos de Manchester City y Aston Villa, el equipo 'Gunner' después de una primera parte de atosigar al Liverpool , se conformó con defender en la segunda y sacó un empate a cero que en el global de competición es bueno para seguir siendo favoritos a esta Premier League.

Fue normal la impaciencia de los aficionados del Arsenal al ver a su equipo defenderse durante toda la segunda mitad. En la primera fueron a por la victoria, embotellando a un triste Liverpool, haciendo daño por las bandas pero sin un gran peligro. Visto que no había funcionado el plan y regulando esfuerzos después de un fantástico periodo navideño, el Arsenal optó por dar un paso atrás y jugar con la cabeza más que con el corazón.

Ya se habían llevado un susto en la primera mitad por estar demasiado abiertos. Un error de comunicación entre William Saliba y David Raya provocó una mala cesión del francés y que el portero español se quitara la pelota de encima cómo pudo. El balón le cayó a Conor Bradley a 25 metros del arco y, con Raya fuera de sitio, probó con una interesante vaselina. Tuvo suerte el Arsenal de que esta fuera al larguero y este la escupiera.

Liverpool y Arsenal empataron

Los intentos del Arsenal radicaban en la banda derecha de Bukayo Saka, que volvía loco a su par, el aún inadaptado Milos Kerkez, pero a media que pasaron los minutos y se agotó el depósito del extremo inglés, el Arsenal perdió colmillo hasta acabar desesperando a su gente, que no entendía por qué el conformismo ante la oportunidad de dar un estacazo a la liga.

Cierto es también que el Liverpool ayudaba a ello, porque ni con todo el Arsenal en su área estos eran capaces de inquietar a Raya. Solo los tiros libres de Dominik Szoboszlai, héroe en el partido de la primera vuelta, provocaban algo de peligro al español, que sumó su décima portería a cero del curso, acercándose al Guante de Oro. Ya tiene dos de ventaja respecto a Robert Sánchez, del Chelsea.