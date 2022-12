Luis Enrique habla en Twitch sobre su adiós a la selección

El streamer español, Ibai Llanos, tuvo de invitado en su canal de Twitch , al ahora ex seleccionador de selección español de fútbol, Luis Enrique para hablar de todo lo que ha sido su aventura en Qatar 2022 como director técnico, como fue su salida y ahora ese rol que tuvo en al algunos directos que realizó desde el país de medio oriente.

"Lo que despierta un Mundial, el espíritu que se respira, es una cosa única. El fútbol es un deporte en el que un equipo que no ataca puede ganar. No es el caso de Marruecos, que tuvo sus posibilidades", expresó Luis Enrique, además dijo que "Llevamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Por nivel futbolístico pienso que hemos perdido una gran oportunidad. Intentamos convencer a los jugadores de que había opciones reales. A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase creo que dimos un buen nivel, luego con Marruecos tuvimos dificultades. Soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo".