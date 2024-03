Luis Mejía se pronuncia tras volver de la lesión

"Manotas" recibió muchas críticas porque no estuvo con la selección de Panamá (21-24 marzo) en el Final Four por un desgarro miofibrilar del músculo aductor largo izquierdo que sufrió el pasado 14 de marzo.

Comunicado de Luis Mejía

En estas líneas quiero agradecer y reconocer a mucha gente que fue clave para que, habiéndose confirmado que sufrí un desgarro, haya podido llegar a jugar este clásico.

No es fácil mantenerse al margen de cosas que se dicen y escriben poniendo en duda una lesión que mucho me costó superar y hasta me hizo quedar fuera de una nueva convocatoria, nada más y nada menos, que de mi selección nacional.

Llevo más de 50 convocatorias con la selección absoluta de Panamá por la que siempre doy todo.

Quienes pongan en duda mi profesionalismo no me conocen ni saben lo que se sufre cuando pasan estas cosas.

Por eso, quiero agradecer a mis compañeros y muy especialmente a todos los profesionales de la sanidad de Nacional por su apoyo incondicional y por estar encima de mi recuperación.

A todos los que pusieron su grano de arena para que hoy haya podido llegar jugar 90 minutos con la exigencia de un clásico, ¡GRACIAS!