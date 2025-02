Luis Rubiales está seguro de que Jenni Hermoso consintió el beso

A la pregunta de si tenía certeza de que Hermoso le había dado su consentimiento, Rubiales respondió estar "totalmente seguro".

Piden cárcel para Luis Rubiales

El exjefe de la Federación, de 47 años, está acusado de agresión sexual, por el beso en la boca a la jugadora durante la entrega de medallas, y de coacciones, por presionar a Hermoso para que lo justificara. La Fiscalía pide 2,5 años de cárcel por ambos delitos.

"Lo que había acontecido [el beso] no tenía ninguna importancia, ni para mí ni para ella", agregó el exdirigente, que defendió que lo ocurrido "no se trata para nada" de un comportamiento violento, sino de "un gesto de cariño".

En su declaración la pasada semana, Hermoso había afirmado, sin embargo, que aquel beso nunca debió ocurrir, que no lo consintió y que se sintió "poco respetada".

Máximo dirigente hasta entonces de la Federación Española, el escándalo supuso la caída en desgracia del poderoso Rubiales, que se vio forzado después a dimitir.

"Yo he pedido perdón por mi comportamiento porque no fue adecuado y estando en esa tarima tenía que haber tenido la sangre más fría y no haberme dejado llevar por la emoción", explicó este martes el exdirigente, matizando que no pensaba haber cometido ningún delito.

Igualmente, negó haber pedido a otras miembros de la federación que presionaran a Hermoso para minimizar el asunto.

