Manchester City y Liverpool logran victorias en la jornada 5 de Premier League

En pleno intercambio de golpes, con las defensas en evidencia, el Manchester City salió triunfador ante el Sunderland, que mantuvo el tipo gracias al 'hat trick' del neerlandés Brian Brobbey, pero que terminó derrotado (5-3) ante el cuadro de Enzo Maresca, que mantiene el pleno de triunfos y se queda líder en solitario.

La derrota del Arsenal deja a los 'sky blues' como únicos en la cima de la Premier League , con cinco victorias en otros tantos partidos. Con tres de renta sobre el campeón. El conjunto de Maresca no cuenta con la brillantez del mejor momento de Pep Guardiola en su banquillo, pero ha recuperado el hambre. Y calidad tiene.

¡Triunfo citizens! El Manchester City superó al Sunderland en la jornada 5 de la Premier League. #FutbolRPC @433 pic.twitter.com/uyOVFam4uC

Enzo Fernández de tiro libre, Cherki, Semenyo (2) y Erling Haaland anotaron los goles de la victoria.

El Liverpool ganó por la mínima

Un solitario gol del sueco Alexander Isak fue suficiente para que el Liverpool doblegase por 0-1 al Bournemouth, antiguo equipo del técnico español Andoni Iraola, este domingo en el Vitality Stadium, sumando su segunda victoria a domicilio.

Era el regreso del hijo pródigo. Iraola volvía a la que fue su casa por tres temporadas y sólo unos meses después de dejar a los 'Cherries' en Liga Europa la pasada campaña, en la culminación de un proyecto que precipitó su llegada al banquillo de Anfield Road para llenar el vacío que un día dejó Jürgen Klopp, actual seleccionador de Alemania, y que, sin éxito, intentó ocupar el neerlandés Arne Slot.

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FUENTE: EFE