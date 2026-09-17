Manchester City golea al Norwich City de José Córdoba en la Carabao Cup

El Manchester City ejerció su papel de favorito y venció con goleada incluida al Norwich City (5-0) del panameño José Córdoba (no estuvo convocado) para asegurar su pase a los octavos de final de la Carabao Cup, en los que se enfrentará al Brighton & Hove Albion.
Joven talento del Manchester City
Lo más importante de la victoria fue que sirvió para descubrir al joven talento alemán Floyd Samba, que a sus 17 años marcó un doblete que guió el triunfo. El joven jugador abrió el marcador con un remate en plancha y consiguió un segundo tanto con un bonito y ajustado disparo con la pierna derecha.
La goleada a los 'Canaries' la completaron Rayan Cherki a la contra, Allan Elias, que disputó este jueves sus primeros minutos con la camiseta del City, después de su traspaso procedente del Palmeiras, y lo celebró con su primer gol, y otro joven, Ryan McAidoo, que aprovechó una pelota que dejó pasar Samba para redondear el 5-0.
Los 'Sky Blues' se enfrentarán al Brighton & Hove Albion, verdugo del Manchester United, en los octavos de final de la Copa de la Liga.
FUENTE: EFE