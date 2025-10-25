Manchester United logra su tercera victoria consecutiva en Premier League

Provisionalmente en el top-4 se encuentra el Manchester United tras su victoria en Old Trafford ante el Brighton (4-2), su tercera consecutiva en la Premier League .

Los 'Diablos Rojos' de Ruben Amorim sumaron un tercer triunfo consecutivo ante rivales de renombre; Sunderland, Liverpool y Brighton.

El brasileño Matheus Cunha abrió el marcador en el minuto 24 con su primer gol esta temporada (24').

Su compatriota Casemiro aumentó la renta en el 34' y Bryan Mbeumo subió el tercero al marcador en el 61', antes de que reaparecieron los viejos fantasmas defensivos del club mancuniano.

El Brighton trató de reaccionar ante el Manchester United

El Brighton redujo la diferencia por medio de Danny Welbeck, un ex de Old Trafford (74') y de Charalampos Kostoulas (90+2').

Pero Mbeumo sentenció en el 90+7' para dar al United una tercera victoria consecutiva en liga por primera vez después de casi un año a las órdenes de Amorim.

FUENTE: AFP