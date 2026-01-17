Manchester United vence al City en la jornada 22 de la Premier League

El Manchester United lució un lavado de cara espectacular con el primer duelo en el banquillo de Michael Carrick, que dirigió a su equipo hacia la victoria en el derbi frente al Manchester City (2-0) en la Premier League, muy tocado tras encadenar su cuarto partido consecutivo sin conocer la victoria.

Si el Arsenal gana al Nottingham Forest, el City terminará la jornada a nueve puntos de distancia. Incluso podría culminar el fin de semana en la tercera plaza si el Aston Villa suma tres puntos contra el Everton. Y la culpa la tuvo Carrick, que tras sustituir a David Fletcher a los mandos del United ensambló las piezas de su equipo para firmar un duelo de gran nivel.

Carrick dejó su sello con cinco cambios respecto al once que perdió la pasada jornada frente al Brighton (1-2). Se quedaron en el banquillo Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matheus Cunha, Mason Mount y Benjamin Sesko, mientras que Harry Maguire, Casemiro, Luke Shaw, Amad Diallo y Bryan Mbeumo aparecieron en la alineación.

Manchester United ganó el Derbi

Con esas piezas sobre el terreno de juego, el choque, desde el inicio, fue siempre para el Manchester United, muy bien situado sobre el césped, dominador y muy enchufado con un cabezazo de Maguire a los dos minutos que reventó el larguero de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

En el minuto 65, derribó la muralla. En el enésimo contragolpe del United, se plantó ante el portero del City y con un disparo cruzado provocó la explosión de Old Trafford, que diez minutos después celebró el segundo, obra de Dorgu después de empujar un centro de Matheus Cunha desde la banda izquierda.

La aparición del danés fue definitiva. Si el City ya estaba acabado, el tanto de Dorgu terminó con todo. Durante quince minutos pidió la hora para acabar cuanto antes con un baño que aún pudo ser más doloroso si Anthony Taylor no hubiese anulado otro gol a Mason Maunt.

Carrick, con un despliegue maravilloso y una puesta en escena brillante, oxigenó a su equipo en un estreno soñado por cualquier técnico del United.

FUENTE: efe