Manuel Morán habla de su buen momento en Costa Rica

Manuel Morán se fue a préstamo en Costa Rica en el 2021 y ha permanecido con su equipo el Pérez Zeledón y en las dos últimas fechas ha sumado asistencias.

"Contento con el fútbol de acá me han abierto las puertas, me dieron su confianza y esa fue una de las claves para adaptarme y en tres partidos ya estaba entendiendo el fútbol de acá y en comparación hay buen nivel, pero nos superan duramente en estadios, canchas, todo y también en el apoyo de la afición que le tiene a su equipo".

El futbolista de 25 años estuvo nominado en Costa Rica como el mejor extranjero de la temporada y se enteró de la noticia gracias a su familia que estaban pendientes a las redes sociales.

"Por mi familia que siempre está metida en redes y me mandaron el screen shot de la página y eso quiere decir que estoy haciendo un gran trabajo y con muchos extranjeros que están en está liga e incluso de algunos panameños que estaban nominados".

Manuel Morán estuvo en el Azuero FC de la segunda división en Panamá y luego fichó por el CAI, con el ascenso del Herrera FC el entrenador Julio Infante decidió llevarse al delantero.

"Cuando estaba en el CAI me colocaban por banda y después de delantero centro, cuando llegué a Herrera me utilizó por fuera porque me veía cualidades y yo acepté el récord y ahora acá me empezó a ir bien, tuve mejor participación con el equipo y cambié la mentalidad y esa posición es la que me ha ayudado estar bien con el Pérez Zeledón".

Manuel Morán confesó que desea quedarse en Costa Rica o espera una gran oferta, por el momento no ha recibido ningún llamado por parte del cuerpo técnico de la selección de Panamá.

"Este torneo es muy corto por lo del Mundial, he escuchado rumores de que varios equipos están interesados aquí en Costa Rica, pero nada seguir trabajando para tener mejores ofertas. No he tenido ningún acercamiento, ni ningún mensaje de Thomas Christiansen, ni nadie, solo sigo trabajando y como cada niño que desde pequeño sueña en usar la camiseta de la selección de Panamá en algún momento".