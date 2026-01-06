Marc-André Ter Stegen abandona la concentración con el Barcelona por lesión

El portero alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen ha abandonado por lesión la concentración del equipo en Yeda, donde defiende el título de campeón de la Supercopa de España, y regresa a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.
¿Qué sucedió con Marc-André Ter Stegen?
Kochen se une como tercer meta a Joan Garcia, portero titular, y al polaco Wojciech Szczsny.
El Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Clib en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético de Madrid y el Real Madrid.