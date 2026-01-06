Marc-André Ter Stegen abandona la concentración con el Barcelona por lesión

SUPERCOPA DE ESPAÑA Fútbol Internacional -  6 de enero de 2026 - 17:25

El portero alemán del Barcelona Marc-André ter Stegen ha abandonado por lesión la concentración del equipo en Yeda, donde defiende el título de campeón de la Supercopa de España, y regresa a la ciudad condal para someterse a pruebas médicas.

Así lo informa el club azulgrana, que agrega que Diego Kochen, portero del filial, se incorporará este miércoles a la expedición del Barcelona en la ciudad saudí para reemplazar al meta germano, con molestias físicas.

¿Qué sucedió con Marc-André Ter Stegen?

Kochen se une como tercer meta a Joan Garcia, portero titular, y al polaco Wojciech Szczsny.

El Barcelona se enfrenta este miércoles al Athletic Clib en la primera semifinal de la Supercopa de España. El jueves se cruzan en el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

