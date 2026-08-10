Marc Cucurella: "Con estar unidos se pueden hacer grandes cosas con el Real Madrid"

El defensa Marc Cucurella declaró que, "con jugadores con este talento", con estar "unidos" y ser "un gran equipo", pueden "hacer grandes cosas", al incorporarse este lunes a la disciplina del Real Madrid después de sus vacaciones y tras coronarse campeón del mundo con la selección española.

Comentó lo que él puede aportar a un equipo que espera que sea una "piña". "Intensidad, carácter, alegría, un poco de todo. Soy una persona muy trabajadora. Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo, una piña dentro y fuera del campo, se pueden hacer grandes cosas", añadió en declaraciones a Real Madrid TV.

Cucurella pasó el reconocimiento médico este lunes y completó el primer entrenamiento junto a sus nuevos compañeros. "Mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí. Con ganas de conocerlos a todos mejor. Había hablado con algunos compañeros que me habían escrito. Ha sido muy buena la bienvenida", desveló.

También resumió lo que le había transmitido Jose Mourinho, su nuevo entrenador: "Mucha confianza, mucha naturalidad. Hacer en el campo lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año".

Marc Cucurella en su primer día como merengue

Además, reconoció que no tuvo dudas antes de fichar por el club merengue. "Es un orgullo. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y un premio al esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera", comenzó.

"Que te den la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. No tuve ninguna duda. Como espectador he visto esas noches mágicas, remontadas en el Bernabéu, esas 'Champions'. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante", terminó.

Formado en la cantera del Barcelona, Cucurella ha jugado, además de en el conjunto blaugrana, en el Eibar y el Getafe en España, y en el Albion y el Chelsea en Inglaterra. Cuenta en su palmarés con una Copa del Rey lograda con los barcelonistas, además de una Liga Conferencia y la Copa Mundial de Clubes con el Chelsea.

Con la selección española, atesora dos títulos: la Eurocopa 2024 y el Mundial 2026.