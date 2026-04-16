LPF: La Conferencia del Este se pone candela a falta de tres partidos

En la Liga Panameña de Futbol La conferencia del Este se aprieta a falta de tres jornadas.

A falta de tres jornadas la Conferencia del Este se encuentra muy reñida en la búsqueda de la clasificación a los Playoffs de la LPF y es que, el primero Plaza Amador solo supera por 4 puntos a la quinta posición que conserva el Árabe Unido. Le siguen al primero, Alianza (22), Tauro FC y Umecit FC, que empatan en puntos con 20 unidades cada uno.

Sporting SM necesita de un milagro El Sporting SM necesitaría de "un milagro" para pasar a los Playoffs, primero debe ganar los siguientes tres encuentros que le restan para llegar a 24 puntos y para ello, los otros equipos que le superan tienen que perder prácticamente todos sus partidos.

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