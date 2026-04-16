LPF: La Conferencia del Este se pone candela a falta de tres partidos

A falta de tres jornadas la Conferencia del Este se encuentra muy reñida en la búsqueda de la clasificación a los Playoffs de la LPF y es que, el primero Plaza Amador solo supera por 4 puntos a la quinta posición que conserva el Árabe Unido. Le siguen al primero, Alianza (22), Tauro FC y Umecit FC, que empatan en puntos con 20 unidades cada uno.
Cabe destacar que Sporting SM anunció las bajas del equipo al experimentado Armando Cooper y Ángel Orelien recientemente.
En búsqueda de los puntos
Los "Académicos" se miden en una dura prueba a su igual del Plaza amador el domingo 16 de abril a las 6:15 PM en el Cos Sports Plaza, obligados a ganar tendrían que derrotar al líder del la tabla y vigente campeón que también viene de empatar con Alianza 1-1 el pasado 11 de abril.
FUENTE: LPF