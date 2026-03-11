Marcelo: "Cuando llegué al Madrid, nunca he pensado que sería una estrella"

Marcelo Vieira da Silva asegura en una entrevista con la Agencia EFE que Roberto Carlos, al que considera "con diferencia el mejor lateral izquierdo de la historia", fue como su "hermano mayor" cuando llegó al Real Madrid y reconoce que todavía se siente "nervioso" cuando habla con él.

Marcelo atendió a EFE en el ámbito de un proyecto especial en el que trabaja junto al Real Madrid y a la multinacional de cuidado de la salud Abbott para llevar a 16 chicos de Estados Unidos entre los 18 y 19 años a la Ciudad del Real Madrid para educarles sobre la importancia de la nutrición y de cuidar su bienestar. Es una colaboración que el Madrid y Abbott pusieron en marcha hace ya varios años y que también vio colaborar precisamente a Roberto Carlos.

En la larga conversación, Marcelo cuenta su experiencia personal a la hora de aprender a cuidar su cuerpo para extender su carrera, su vínculo todavía muy fuerte con el Real Madrid, su deseo de ver a Brasil en la final del Mundial así como anécdotas sobre sus primeros años en el club blanco.

Pregunta: Su último proyecto es 'Dream Team', con Abbott y el Real Madrid. ¿Qué le empujó a involucrarse?

Respuesta: Lo que estamos haciendo es una cosa muy especial para jóvenes entre 18 y 19 años entre Abbott, el Real Madrid y Marcelo. Vamos a buscar jóvenes en seis ciudades de Estados Unidos para que 16 de ellos vengan para la Ciudad Real Madrid, para que tengan una experiencia muy bonita, para que puedan charlar conmigo, para que Abbott pueda enseñarles el tema de nutrición, estar saludables, que entiendan mejor las cosas para que puedan ser futbolistas.

Anfitrión en la Ciudad Real Madrid

P: Usted también podrá compartir su experiencia personal.

R: Mucha gente, sobre todo los jóvenes, ve a los jugadores jugando al fútbol, pero no tiene mucha noción de lo que hay por detrás. Estamos para ayudarles.

Yo cuando empecé no tenía una educación nutricional, ni tampoco de descanso, pero pasando los años fui entendiendo que si quería estar muchos años, y estuve hasta los 36, pues tuve que cuidarme para aguantar, porque jugar cada tres días es muy difícil y mucha gente no lo sabe. Hoy está un poco mejor. Si los jóvenes aprenden con 18 años, cuando tengan 40 tendrán la cabeza y el cuerpo de 30 años. Sería muy guay contarles un poco de mis experiencias.

P: Usted será el anfitrión en la Ciudad Real Madrid. ¿Va a ponerse los botines?

R: En la edición pasada lo pasé muy bien, estoy deseando que vengan ya los 16 para que pueda jugar un poquito con ellos. Creo que no voy a jugar a mi nivel, porque mi nivel ya no lo hay, pero voy a disfrutar y voy a pasar un poco de la energía que hay en la Ciudad Deportiva, charlar, todo suma para ellos.

El liderazgo de Roberto Carlos

P: Cuando pisó la Ciudad Real Madrid por primera vez, ¿qué fue lo que más le impactó de Roberto Carlos?

R: Roberto siempre ha sido mi ídolo y cuando llegué aquí Roberto ha sido como mi hermano mayor, me ayudó un montón. Yo no tenía ni idea de que iba a pasar la Navidad en Madrid, yo pensaba que iba a volver, no tenía ni idea de que eso iba a pasar, pero poco a poco al final nos quedamos aquí y Roberto abrió las puertas de su casa para nosotros, para mi novia -ahora mujer-, mi abuelo.

Yo era un chaval, un lateral izquierdo que llegaba para ser su sucesor, para jugar en su puesto, y normalmente eso no pasa cuando compartes posición. Y más cuando es tu ídolo; poca gente ha conocido a su ídolo como yo he conocido al mío. Todavía estoy nervioso cuando hablo con Roberto Carlos.

Él no se sintió como 'viene un chaval que va a jugar en mi puesto', eso para mí es especial. Eso me marcó bastante, me daba muchos consejos, cómo manejarme aquí en el Madrid, en la ciudad. Roberto siempre ha sido mi ídolo y para mí, en el tema futbolístico, es el mejor de la historia pero con diferencia: hacía todo perfecto y para mí ha sido un modelo a seguir.

Entre el Madrid y Brasil

P: ¿Si mira hacia atrás, se siente una leyenda del Real Madrid?

R: Cuando llegué al Madrid, nunca he pensado que sería una estrella, ser no sé quién, ganar no sé qué. Yo disfruté cada momento en el Madrid, formé una familia aquí, tengo a muchos amigos dentro del Madrid y lo más bonito es que cuando vuelvo saludo y hablo con todos los funcionarios, y no es porque he ganado títulos, sino por el trato que siempre hemos tenido de tú a tú. Eso es más importante. El fútbol es muy importante, pero sobre todo me divertía fuera del campo con todo el mundo que no juega al fútbol.

P: ¿Qué espera de la eliminatoria de Madrid con el City?

R: No espero nada (ríe), que el Madrid gane y ya está.

P: A falta de menos de 100 días para el Mundial, ¿cuál sería su final de los sueños?

R: Espero que Brasil gane el Mundial. Brasil–España, Brasil–Portugal, Brasil–Argentina, Brasil y cualquier otro más.

