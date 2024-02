Marco Asensio confiesa que fichar en el PSG fue un gran paso

"Muy contento de estar aquí, es una nueva experiencia, un nuevo desafío en mi carrera. También feliz por poder vivir en esta ciudad que me gusta muchísimo. La gente de París nos ha acogido muy bien, tanto a mí como a mi familia, así que están siendo unos primeros meses muy buenos".

P: ¿Qué le llevó a fichar por el PSG? ¿Habló con Keylor Navas, su excompañero en el Real Madrid?

"Sí, hablé con varios compañeros, no sólo con Keylor sino con varios compañeros de la selección española me hablaron muy bien del PSG y la verdad es que tiene un proyecto ambicioso, muy bueno, con grandes jugadores, con un gran 'staff' técnico y eso es lo que me hizo venir aquí y creo que es un paso muy grande en mi carrera. Tengo muchas ganas de hacer grandes cosas en este club".

¿Cuál es su papel en este vestuario?

"Desde el principio me encontré muy bien, me acogieron perfectamente, me siento un jugador importante que puedo ayudar mucho al equipo al club a los jugadores. Creo que ese es un papel también importante, que desempeño junto a otros jugadores que llevan ya muchos años aquí. Intento aprender las costumbres que tienen aquí y poder ayudar en todo lo que puedo. Hace poco cumplí 28 años, pero he podido vivir muchísimas experiencias y creo que puedo aportar mucho al equipo tanto dentro como fuera del campo".