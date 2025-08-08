Marcos de León, el veragüense que brilló en Copa Centroamericana en Guatemala

El arquero de 27 años de edad Marcos De León fue gran figura en el arco del Sporting San Miguelito de la LPF, que igualó su duelo de estreno en la Copa Centroamericana 2025 ante Municipal del fútbol de Guatemala.

De León, el de Alto de Cuvíbora en San Martin De Porres, de Santiago de Veraguas, lució impecable en el Estadio Manuel Felipe Carrera, popularmente conocido como el "Estadio Del Trébol", con atajadas en el llamado "clutch", ante aficionados guatemaltecos que fueron a ver a su equipo sacar un buen resultado en la competición de la CONCACAF.

Los dirigidos por el DT César Aguilar madrugaron al Municipal con una anotación al minuto 2' de Martín Ruiz, que llegó con un golpe de cabeza tras el centro de Yair jaén.

Una figura que se hizo enorme, Marcos De León

El equipo local igualó las acciones sobre el 32' con Rodrigo Saravia y luego se fueron al ataque, manteniendo en su poder la posesión de la pelota y generando peligro.

Después de una segunda mitad llena de acciones, en los últimos minutos un jugador se vistió de héroe y fue el ex Atlético Veragüense y Veraguas United, equipo de su tierra natal, un guardameta de 1.87m de estatura que se hizo enorme, un muro para los "rojinegros".

Sobre los 90+3' minutos del duelo, el espigado diestro reaccionó de gran manera ante un cobro de tiro libre a borde de área, que terminó siendo rasante y difícil, pero De León tapó y mantuvo el empate.

¡MARCOS DE LEÓN!

Y como si fuera poco, al 90+4' Marcos apareció nuevamente con una reacción "felina" ante un golpe de cabeza, que parecía que se introducía en la esquina del arco, pero el "cédula 9" sacó su mano derecha para despejar la pelota y mantener el 1-1, que le brindó al Sporting su primer punto en el Torneo.