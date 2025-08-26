Legionarios Fútbol Internacional -  26 de agosto de 2025 - 09:36

Martín Krug fue inscrito en el primer equipo del Levante

El Levante inscribió en la plantilla del primer equipo al defensor panameño Martín Krug, tras dos jornadas disputadas en España.

FOTO: MARTIN KRUG

El joven defensor panameño Martín Krug apareció inscrito este martes, en la plantilla del primer equipo del Levante UD, que actualmente juega en LaLiga de España.

El zaguero de 19 años estuvo en el banquillo en la primera fecha que se disputó el 16 de agosto, donde perdieron 1-2 ante el Alavés en el Estadio de Mendizorroza. Posteriormente, en la segunda jornada, no fue convocado en la derrota frente al FC Barcelona por marcador de 3-2 en el Estadio Ciutat de València.

En la conferencia de prensa previa al duelo ante los catalanes, el técnico Julián Calero había manifestado que estaban en busca de un central para reforzar la zona defensiva, pero al parecer no lo han encontrado, abriéndole las puertas al canalero de estar en la plantilla del primer equipo.

Krug ya tiene un partido con la selección de mayor de Panamá (amistoso vs Paraguay), ocho con la Sub-20 y cinco con la Sub-17.

Martín Krug, en la página oficial de LaLiga

image

El Levante estará jugando este viernes 29 de agosto en la tercera fecha del campeonato español, cuando visiten al Elche en el Estadio Manuel Martínez Valero.

