LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  16 de enero de 2026 - 10:24

Martín Krug entre los convocados del Levante para duelo ante el Real Madrid

El entrenador Luis Castro incluyó al panameño Martín Krug en la convocatoria del Levante UD para enfrentar al Real Madrid.

Martín Krug entre los convocados del Levante para duelo ante el Real Madrid

Martín Krug entre los convocados del Levante para duelo ante el Real Madrid

Foto: Martín Krug

El conjunto del Levante UD con el defensor panameño Martín Krug en la convocatoria, enfrentará al Real Madrid en la jornada 20 de LALIGA EA SPORTS en el Estadio Santiago Bernabéu (8:00 am).

Ante las bajas de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Víctor García, Pampín y Oriol Rey, el entrenador Luis Castro le ha dado la oportunidad a varios jóvenes, incluyendo al zaguero canalero de 19 años de edad.

Krug ya debutó con el primer equipo del Levante, en un duelo de Copa del Rey.

Convocatoria del Levante UD vs Real Madrid

1 P. Campos

3 Matturro

4 Dela

8 Olasagasti

9 Iván Romero

10 P. Martínez

11 A. J. Morales

12 Vencedor

13 Ryan

14 Raghouber

15 Koyalipou

16 Arriaga

18 Losada

19 Carlos Espí

21 Etta Eyong

22 Toljan

23 Manu Sánchez

24 Carlos Álvarez

26 K. Tunde

27 Paco Cortés

28 Martín Krug

29 Nacho Pérez

32 Álex Primo

En esta nota:
Seguir leyendo

Real Sociedad vs FC Barcelona: Fecha, hora y dónde seguir en la J20 LaLiga

Convocatoria de México para enfrentar a Panamá en amistoso

El AC Milan golea al Como y sigue de cerca al Inter

Recomendadas

Últimas noticias