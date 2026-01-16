Martín Krug entre los convocados del Levante para duelo ante el Real Madrid

El conjunto del Levante UD con el defensor panameño Martín Krug en la convocatoria, enfrentará al Real Madrid en la jornada 20 de LALIGA EA SPORTS en el Estadio Santiago Bernabéu (8:00 am).
Krug ya debutó con el primer equipo del Levante, en un duelo de Copa del Rey.
Convocatoria del Levante UD vs Real Madrid
1 P. Campos
3 Matturro
4 Dela
8 Olasagasti
9 Iván Romero
10 P. Martínez
11 A. J. Morales
12 Vencedor
13 Ryan
14 Raghouber
15 Koyalipou
16 Arriaga
18 Losada
19 Carlos Espí
21 Etta Eyong
22 Toljan
23 Manu Sánchez
24 Carlos Álvarez
26 K. Tunde
27 Paco Cortés
28 Martín Krug
29 Nacho Pérez
32 Álex Primo