Martín Krug entre los convocados del Levante para duelo ante el Real Madrid Foto: Martín Krug

El conjunto del Levante UD con el defensor panameño Martín Krug en la convocatoria, enfrentará al Real Madrid en la jornada 20 de LALIGA EA SPORTS en el Estadio Santiago Bernabéu (8:00 am).

Ante las bajas de Unai Elgezabal, Roger Brugué, Víctor García, Pampín y Oriol Rey, el entrenador Luis Castro le ha dado la oportunidad a varios jóvenes, incluyendo al zaguero canalero de 19 años de edad.

