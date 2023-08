Medios internacionales reaccionan a la gran actuación de Adalberto Carrasquilla

US Open Cup: Houston Dynamo 3 - 1 Real Salt Lake



Houston Dynamo fans are still shouting in delight as Adalberto Carrasquilla scores a superb finisher.

#HoustonDynamo #SuperbFinisher #AdalbertoCarrasquilla #ExcitingMatch #ImpressiveWin #HoustonDynamoVsRealSaltLake pic.twitter.com/1gDQblq04R