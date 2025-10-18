Michael Amir Murillo anotó ante Le Havre y el Olympique de Marsella tomó el liderato

El lateral panameño Michael Amir Murillo anotó el sexto gol en la victoria del Olympique de Marsella 6-2 sobre Le Havre, resultado que los coloca en la primera posición de la Ligue 1 con 18 puntos, tras 8 jornadas disputadas.
Murillo ingresó de cambio al 65' por el ítalo-brasileño Emerson Palmieri en el Estadio Vélodrome, luego recibió tarjeta amarilla al 90' y marcó al 90+3' con asistencia de Bilal Nadir.
Mason Greenwood, atacante de 24 años, anotó cuatro goles (35 P, 67, 72, 76) en el encuentro, aprovechando la expulsión de Gautier Lloris y firmando una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Marsella.
El Olympique de Marsella escala a la primera posición
Los dirigidos por Roberto De Zerbi lideran el campeonato francés con 18 puntos, dejando atrás al PSG (17) y Racing Club de Estrasburgo (16).
El onceno olímpico ahora debe enfocarse en el Sporting Club de Portugal, su rival del miércoles 22 de octubre (2:00 pm) en la fase liga de la UEFA Champions League.