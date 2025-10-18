Michael Amir Murillo anotó ante Le Havre y el Olympique de Marsella tomó el liderato

Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella se colocan líderes de la Ligue 1

El lateral panameño Michael Amir Murillo anotó el sexto gol en la victoria del Olympique de Marsella 6 -2 sobre Le Havre, resultado que los coloca en la primera posición de la Ligue 1 con 18 puntos, tras 8 jornadas disputadas.

El seleccionado nacional volvió a la acción con su club después de jugar los dos partidos con la selección de Panamá en la ronda final de las Eliminatoria CONCACAF.

Murillo ingresó de cambio al 65' por el ítalo-brasileño Emerson Palmieri en el Estadio Vélodrome, luego recibió tarjeta amarilla al 90' y marcó al 90+3' con asistencia de Bilal Nadir.

Mason Greenwood, atacante de 24 años, anotó cuatro goles (35 P, 67, 72, 76) en el encuentro, aprovechando la expulsión de Gautier Lloris y firmando una de sus mejores actuaciones con la camiseta del Marsella.

El Olympique de Marsella escala a la primera posición

Los dirigidos por Roberto De Zerbi lideran el campeonato francés con 18 puntos, dejando atrás al PSG (17) y Racing Club de Estrasburgo (16).

El onceno olímpico ahora debe enfocarse en el Sporting Club de Portugal, su rival del miércoles 22 de octubre (2:00 pm) en la fase liga de la UEFA Champions League.