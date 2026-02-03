Michael Amir Murillo: Club de Turquía se interesa en el panameño

El Besiktas JK de la primera división de Turquía , genera interés en el lateral panameño Michael Amir Murillo , según rumores difundidos en redes sociales, principalmente en Transfermarkt y el reportero Sercan Dikme.

"El Besiktas está interesado en el lateral derecho del Marsella, Amir Murillo. Han preguntado por sus condiciones con el club", publicó SportsDigitale.

Ante la situación que vive Amir en el club y con el mercado cerrado en la top 5 ligas de Europa, Turquía es uno de los mejores destinos disponibles para el seleccionado nacional junto a México, Estados Unidos y Brasil.

Situación de Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella

Esta noticia llega después de las polémicas declaraciones del entrenador Roberto de Zerbi, donde explicó su decisión de no tener en cuenta al canalero de 29 años que fue descartado de la convocatoria para el duelo de este martes en la Copa de Francia: "Es mi decisión. Creo que todo el mundo ve los goles que encajamos de saque de banda, al final de los partidos... Acepto los errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Murillo es una gran persona, me cae muy bien", dijo el técnico italiano.