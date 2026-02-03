LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  3 de febrero de 2026 - 11:33

Michael Amir Murillo, descartado para la Copa de Francia con el Olympique de Marsella

El lateral Michael Amir Murillo no figura en la convocatoria del Olympique de Marsella para la Copa de Francia.

Michael Amir Murillo

FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El lateral panameño Michael Amir Murillo quedó fuera de la convocatoria del Olympique de Marsella para enfrentar al Rennes este martes en los octavos de final de la Copa de Francia.

El seleccionado nacional en la actual temporada ha jugado 1 partido en Copa con 2 asistencias, en Ligue 1 ha disputado 16 encuentros con 2 goles y 2 asistencias y en Champions League 7 partidos.

Convocatoria del Olympique de Marsella vs Rennes en la Copa de Francia

image
