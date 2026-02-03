Michael Amir Murillo, descartado para la Copa de Francia con el Olympique de Marsella

El lateral panameño Michael Amir Murillo quedó fuera de la convocatoria del Olympique de Marsella para enfrentar al Rennes este martes en los octavos de final de la Copa de Francia .

Esta noticia llega después de las polémicas declaraciones del entrenador Roberto de Zerbi, donde explicó su decisión de no tener en cuenta al canalero de 29 años: "Es mi decisión. Creo que todo el mundo ve los goles que encajamos de saque de banda, al final de los partidos... Acepto los errores futbolísticos, pero quiero ver hambre. Murillo es una gran persona, me cae muy bien".