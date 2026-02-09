LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  9 de febrero de 2026 - 08:34

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

FOTO / BESIKTAS

Michael Amir Murillo ya hizo su estreno oficial con el Besiktas de la Superliga de Turquía donde su equipo igualó en la jornada 21 ante el Alanyaspor por 2-2 en el Tüpra Stadium.

El ex del Olympique de Marsella ingresó al minuto 78' por su compañero Gökhan Sazda, quién es el otro lateral derecho del equipo turco.

Tras este partido llegaron a 37 puntos para mantenerse en el quinto puesto. Suman hasta la fecha 10 victorias, 7 empates y 4 derrotas con 37 goles a favor y 27 en contra.

¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

El próximo partido será el domingo 15 de febrero donde visitarán a el Estadio Basaksehir Fatih Terim, casa del Istanbul BB a las 12:00 P.M.

