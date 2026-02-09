Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?

Michael Amir Murillo ya hizo su estreno oficial con el Besiktas de la Superliga de Turquía donde su equipo igualó en la jornada 21 ante el Alanyaspor por 2-2 en el Tüpra Stadium.
Tras este partido llegaron a 37 puntos para mantenerse en el quinto puesto. Suman hasta la fecha 10 victorias, 7 empates y 4 derrotas con 37 goles a favor y 27 en contra.
¿Cuándo vuelve a jugar el Besiktas?
El próximo partido será el domingo 15 de febrero donde visitarán a el Estadio Basaksehir Fatih Terim, casa del Istanbul BB a las 12:00 P.M.