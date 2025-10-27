LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  27 de octubre de 2025 - 15:36

Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella en la Ligue 1?

El Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo viene de una dura derrota ante el Lens que provocó que el club del panameño cayera hasta el tercer lugar, a dos puntos del PSG, líder de la Ligue 1.

Murillo fue titular en este encuentro hasta el minuto 74 tuvo 1 intercepción, 1 despeje, 3 recuperaciones, 2/5 en duelos terrestres, 0/1 en duelos aéreos, 61 toques de balón, 40/42 en pases precisos (95%) 1 falta recibida y 0/1 en regates.

Ahora se verán las caras ante el Angers, clasificados en el lugar 15 con 9 unidades. Contrario a su próximo rival, ellos vienen de ganar 2-0 al Lorient con los goles de Prosper Peter y Sidiki Cherif.

¿Cuándo vuelve a jugar el Olympique de Marsella?

El Marsella vuelve al terreno este miércoles 29 de octubre a las 3:05 P.M. en el Estadio Vélodrome.

