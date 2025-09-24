Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique de Marsella?

El lateral panameño Michael Amir Murillo y el Olympique de Marsella tendrán una dura visita al Racing de Estrasburgo por la sexta jornada de la Ligue 1 francesa 2025-2026.

Los olímpicos vienen de lograr una importante victoria sobre el PSG por marcador de 1-0 gracias al gol en contra del defensor brasileño Marquinhos.

Por su parte, el onceno local también sacó un triunfo 3-2 ante el Paris FC en la pasada fecha, con goles de Kendry Paéz, Guéla Doué y Emanuel Emegha.

Amir no tiene asegurada su titularidad, tras ingresar de cambio en los dos últimos partidos del Marsella (vs Real Madrid y PSG).

El Marsella actualmente marcha sexto en el campeonato francés con 9 puntos y el Racing es cuarto con 12 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Marsella?

El seleccionado nacional de 29 años y su club tendrán que visitar al Racing Club de Estrasburgo, el viernes 26 de septiembre desde las 1:45 p.m. en el Stade de la Meinau.