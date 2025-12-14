LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  14 de diciembre de 2025 - 17:13

Michael Amir Murillo y Olympique de Marsella superaron al AS Mónaco

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo de titular, venció al conjunto del AS Mónaco en el Estadio Vélodrome.

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo desde el inicio en el Estadio Vélodrome, venció 1-0 al AS Mónaco gracias al gol de Mason Greenwood (82') en la jornada 16 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Amir inició de titular, pero fue sustituido al minuto 58' por el zaguero argentino Leonardo Balerdi.

Esta victoria le permite a los olímpicos escalar a la tercera posición de la tabla de posiciones con 32 puntos y ahora quedan a 5 unidades del líder, el Lens (37).

Números de Michael Amir Murillo vs el AS Mónaco en la Ligue 1

El seleccionado nacional de 29 años jugó 58' minutos, tuvo 1 intercepción, 2/6 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos, 38 toques de balón 0/2 en regates completados, 2 faltas recibidas y 19/26 (73%) en pases precisos.

Amir y el Marsella volverán a jugar el próximo 21 de diciembre ante el FC Bourg-Péronnas en la Copa de Francia.

