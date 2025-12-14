Michael Amir Murillo y Olympique de Marsella superaron al AS Mónaco FOTO: OLYMPIQUE DE MARSELLA

El Olympique de Marsella con el panameño Michael Amir Murillo desde el inicio en el Estadio Vélodrome, venció 1-0 al AS Mónaco gracias al gol de Mason Greenwood (82') en la jornada 16 de la Ligue 1 de Francia 2025-2026.

Amir inició de titular, pero fue sustituido al minuto 58' por el zaguero argentino Leonardo Balerdi.

90’ | #OMASM 1-0 Délivrés par dans les derniers instants d’une rencontre à haute intensité, nos s’imposent face au club de la principauté, de quoi finir l’année en beauté … pic.twitter.com/aH8WpZXYq7

Esta victoria le permite a los olímpicos escalar a la tercera posición de la tabla de posiciones con 32 puntos y ahora quedan a 5 unidades del líder, el Lens (37).

Números de Michael Amir Murillo vs el AS Mónaco en la Ligue 1

El seleccionado nacional de 29 años jugó 58' minutos, tuvo 1 intercepción, 2/6 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos, 38 toques de balón 0/2 en regates completados, 2 faltas recibidas y 19/26 (73%) en pases precisos.

Amir y el Marsella volverán a jugar el próximo 21 de diciembre ante el FC Bourg-Péronnas en la Copa de Francia.